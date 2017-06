Bijzonder weekend in de Rotterdamse Burgemeester Meineszlaan

Twee keer in dezelfde week hield een bijenvolk zich op in de straat

Het is niet gek dat de bijen in de stad neerstrijken, zegt imker Audrey Coert

De burgemeester Meineszlaan in Rotterdam was dit weekend 'the place to bee'. Meer dan tienduizend bijen streken daar neer op twee wel heel bijzondere plekken: een terrastafel en een fiets.

De inwoners van de straat zagen zaterdag ineens een enorme zwerm bijen vliegen boven het terras van eetcafé Makissos. De beestjes streken daarna neer op een van de tafels. "Daar hingen ze in een grote tros bij elkaar. Een mooi gezicht, zeker zo in de stad. En het is fijn om te zien dat er zo veel bijen zijn", zegt een bewoonster.

Veilig onderkomen

Imkers Audrey Coert en Catherine Visser vingen de tros bijen in een speciale mand om de insecten daarna in de buurt een veilig onderkomen te bezorgen. Volgens Audrey is het niet gek dat de bijen in de stad neerstrijken.

"In deze tijd van het jaar gaat ongeveer de helft van een nest met de Koningin op zoek naar een nieuwe plek. Zo planten de bijen zich voort. En ze hebben het hier vele malen beter dan in het buitengebied omdat ze hier meer voedsel kunnen vinden".

Tussenstop

Volgens Rotterdamse imker worden er nu op meer gekke plekken bijenvolken aangetroffen. "In hun zoektocht naar een nest maken ze een soort tussenstop, zoals aan de terrastafel. Daarna gaan de verkenners er op uit om een definitieve locatie te vinden," legt zij uit. "Als je zo'n tros vindt, kun je het beste rustig blijven en de gemeente bellen of een imker in de buurt."

Twee dagen achter elkaar

Daar hebben ze in de Burgemeester Meineszlaan inmiddels genoeg ervaring mee, want zondagochtend bleek de straat voor de tweede keer in trek bij de bijen. Nu nestelden zich zo'n 2000 bijen tussen de spaken van een kinderfiets. De kleine eigenaar moest lopend naar zijn speelafspraak.

Dit bijenvolk werd opgehaald door beginnend imker Lennart Smit. "Dit is voor mij een kans om een eigen bijenvolk te houden. Ik heb al een kast," vertelt hij. Met hulp van Audrey lukte het hem om de bijen van de fiets af te krijgen.