Rotterdam verkoopt Wijkpaleis Middelland: buurtinitiatief staat op straat

Het Wijkpaleis in Rotterdam-West heeft straks geen onderdak meer. De gemeente heeft het pand verkocht zonder na te denken over een alternatief voor deze spil in de wijk.

Rotterdam stoot steeds meer vastgoed af, maar in dit geval snijdt de gemeente zich in de vingers. "Ik ben eenzaam maar als ik hier kom, voel ik me niet eenzaam", zegt de 74-jarige mevrouw Ganesh. Zij komt een paar keer per week naar het Wijkpaleis voor gezelschap, een handje helpen bij het koken en voor hulp bij de administratie.

"Met iedereen heb ik een beetje contact. Ik kom altijd even een handje helpen, voor de planten zorgen en fruit brengen voor de kinderen."

Maken en ontmoeten

De formule van het Wijkpaleis bestaat uit een mix van ondernemers, vrijwilligers en mensen uit de wijk. Je kan er terecht voor een atelier, een werkplaats, koffie, een spelletje of een maaltijd.

"Het Wijkpaleis is een plek waar maken en ontmoeten samengaan", vertelt Marieke Hillen. Zij heeft het Wijkpaleis opgezet en is de drijvende kracht achter het initiatief.

Kleine ondernemers zoals meubelmakers, kledingontwerpers en doeners kunnen hier terecht voor een werkplaats. Tegelijkertijd kan er in de keuken en kantine gekookt worden door vrijwilligers. Alle culturen en alle leeftijden uit de wijk zijn welkom.

Hulp

Oswald is vrijwilliger bij Het Wijkpaleis. Hij helpt mensen met vragen over de gemeente, met brieven schrijven of formulieren invullen. "Ze kunnen bij me terecht met kleine en grote vragen. Dat vind ik leuk om te doen."

Zo heeft Oswald mevrouw Ganesh geholpen met vervoer op maat en nu regelt hij haar AOW-tegoed van de Rotterdampas. "Dat zou automatisch moeten gaan, maar dat is niet gebeurd. Nu gaan we dat alsnog in orde maken."

Mevrouw Ganesh geniet van de gezelligheid maar heeft dus ook veel baat bij de hulp die zij van Oswald krijgt. Steeds meer mensen weten de weg naar het Wijkpaleis te vinden.

Raam

"We hebben een beetje een rare ingang. Mensen moet hier door het raam. Ze stappen steeds makkelijker naar binnen en vragen dan: Hè, wat gebeurt daarbinnen?", vertelt Hillen.

Nu dreigt er een einde te komen aan dit bruisende buurtinitiatief. "Het mooie van het Wijkpaleis is dat het van bewoners en voor bewoners is. Dit moeten we aanmoedigen in Rotterdam", reageert SP-raadslid Quérien Velter.

De SP vindt het doodzonde dat Rotterdam dit soort panden verkoopt. "Dit is eigenlijk het laatste maatschappelijke vastgoed van de gemeente in deze wijk en een verkoop vinden we dan ook onbegrijpelijk."

Alternatief

Er lijkt sprake van botsende belangen van de gemeente Rotterdam. Enerzijds brengt de verkoop van vastgoed geld in het laatje maar anderzijds zijn bewonersinitiatieven belangrijk voor prettige woonwijken.

De verkoop van het pand kan niet meer worden teruggedraaid, maar op aandringen van de SP heeft de gemeente toegezegd voor een alternatieve plek te zorgen. De huur of aankoop van een ander pand kan de gemeente wel weer geld gaan kosten. De vraag is of de verkoop van het huidige pand dan nog wel zo voordelig is.