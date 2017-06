Zonkracht extreem hoog: 'Blijf smeren'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - de RIVM - heeft zondagmiddag de hoogste zonkrachtwaarde ooit gemeten. Rond half drie was de zonkracht in Bilthoven 8,7. Volgens een woordvoerder is de kans groot dat ook in onze regio een zonkrachtrecord werd geboekt. En ook in de komende week zijn de verwachtingen hooggespannen.

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Hij wordt inmiddels ruim twintig jaar gemeten in Bilthoven. In die periode kwam de waarde slechts twee keer eerder boven de 8 uit. "Maar 8,7 was nog niet eerder voorgekomen", vertelt Harry Slaper. Hij is stralingsdeskundige bij de RIVM.

De kracht van de zon wordt beïnvloed door een aantal factoren. De hoogtestand, maar ook de dikte van het wolkendek, een eventueel gat in de wolken en de reflectie van de zon op de wolken tellen mee. En de dikte van de ozonlaag heeft effect op de zonkracht.

Huidkanker

Volgens Slaper komt de zonkracht in ons land enkele keren per jaar net boven de 7 uit. Verwacht wordt dat ook de komende dagen deze waarde en mogelijk zelfs de 8 wordt gehaald.

Hij waarschuwt dan ook om goed te blijven smeren met zonnecrème. Want hoe krachtiger de zon en hoe langer de blootstelling er aan, hoe groter het risico is op verbranding. En dat verhoogt weer het risico op huidkanker.

"Zo'n 8,7 is een mooi record, maar het is vooral belangrijk om ook bij normale waarden te blijven wijzen op de noodzaak om je tegen de zon te beschermen, vooral tussen 11.00 en 16.00 uur. Helaas gebeurt dit nog steeds onvoldoende", benadrukt Slaper, verwijzend naar het stijgende aantal mensen met huidkanker.

Zonkracht Rijnmondregio

Hoewel het RIVM slechts op één punt in ons land meet, is er volgens Slaper wel iets te zeggen over de kracht van de zon op deze recorddag in de Rijnmondregio. Hij verwacht geen dramatische verschillen. De dikte van de ozonlaag en de iets zuidelijker ligging zullen in een klein landje als de onze weinig uitmaken. Wel kan de bewolking anders zijn.

Belangrijk zijn de bewolkingspatronen, zegt Slaper. "Maar een groot deel van jullie regio ligt aan zee. Daar trekt het vaak sneller open en krijgt de zon dus alle kans. Als het dus tussen 12.00 en 15.00 uur zondag op enig moment strakblauw was, dan zou het me niets verbazen dat ook in de Rijnmondregio de waarden boven de 8 zijn uitgekomen."