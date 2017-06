Auto klapt op paal in Hardinxveld-Giessendam

Drie mensen zijn zondagavond in Hardinxveld-Giessendam gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten op een paal klapte. Zeker een persoon zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.

Het ongeluk gebeurde iets vóór 22.00 uur op de Parallelweg/Neerpolderseweg bij Boven-Hardinxveld. Wat er misging, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat er geen tweede voertuig bij betrokken was. Volgens een woordvoerder van de politie zat de auto hij aan de voorkant flink in elkaar.

De drie inzittenden raakten onder meer aan benen en knieeën gewond. Twee van hen konden zelf uit de auto komen. De derde inzittende zat vast in de auto en werd door de brandweer bevrijd. Hij was volgens de woordvoerder wel aanspreekbaar.

De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waar ze vandaan komen.