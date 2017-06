Curaçao Neptunus wint Europa Cup

Honkbalclub Curaçao Neptunus heeft de Europa Cup veroverd. In het Duitse Regensburg werd in de finale met 7-3 afgerekend met het Italiaanse Bologna.

Lange tijd ging het duel gelijk op. Na zes innings was de tussenstand 2-2. Mede door een goede honkslag van Gianison Boekhoudt liep Neptunus in de zevende slagbeurt uit naar 6-2. Die voorsprong kwam in het verdere verloop van de wedstrijd niet in gevaar.

Het is de negende keer dat regerend landskampioen Neptunus het belangrijkste Europa Cup-toernooi weet te winnen. In 2015 waren de Rotterdammers voor het laatst internationaal succesvol.