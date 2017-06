Leefbaar Rotterdam wil werkbonus van 50 euro

Als het aan Leefbaar Rotterdam ligt, krijgen alle Rotterdammers met een laag inkomen een extraatje van vijftig euro. "We willen 'the working poor' helpen", zegt fractieleider Ronald Buijt.

Het gaat om werkenden met een inkomen van maximaal 130 procent van het minimumloon. "Wij vinden het heel belangrijk dat het verschil tussen iemand in de bijstand en iemand die werkt groter wordt. Want dat verschil vinden we nu veel te weinig", zegt Buijt.

"Het gaat nu om een eenmalige bonus van vijftig euro. Maar als het aan ons ligt wordt het een jaarlijkse bonus." De andere collegepartijen D66 en CDA gaan akkoord met het plan.

Kritiek

De oppositiepartijen PvdA en VVD reageren verbaasd op het initiatief. PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn:"Al ben ik wel blij dat ook Leefbaar Rotterdam nu blijkbaar inziet dat ook mensen die gewoon werken een tekort kunnen hebben aan geld.

Ik vind het alleen weer stigmatiserend dat een hele groep die wel wil werken maar niet aan de bak komt hier buiten valt, want mensen die in de bijstand zitten of werkloos zijn, vallen dus buiten deze bonus."

De VVD reageert zelfs furieus, bij monde van fractieleider Antoinette Laan. "Vijftig euro is 99 cent per week. Ik vind het echt een farce, Rotterdammers laten zich echt niet foppen. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is een vuile grap. Symboolpolitiek met een grote S. Het gaat echt nergens over."

In totaal kost het plan van Leefbaar de gemeente Rotterdam 2,3 miljoen euro.