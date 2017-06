Verkeer kan na jaar weer over Rochussenstraat

De Rochussenstraat in Rotterdam is maandag deels weer open voor doorgaand verkeer, na ruim een jaar dicht te zijn geweest. De werkzaamheden aan de belangrijke verkeersader zijn net op tijd klaar, voor de afsluiting van de Maastunnel volgende maand.

De gemeente Rotterdam en vervoersbedrijf RET hebben de Rochussenstraat de afgelopen maanden flink aangepakt.

Metrostation Dijkzigt

De RET heeft metrostation Dijkzigt verbreed en voorzien van een nieuwe uitgang voor studenten van de hogeschool. Ook is in het metrostation een afzuigsysteem voor rook aangelegd.

Rochussentraat

De gemeente heeft in de Rochussenstraat de riolering vervangen en daarna de weg opnieuw geasfalteerd.

Al die tijd moest het verkeer dat via de 's-Gravenwijkwal de stad in of uit wilde, gebruik maken van de Mathenesserlaan en de Nieuwe Binnenweg.

Vanaf maandagochtend is de weg open voor het verkeer richting de 's-Gravendijkwal. Woensdag kan het verkeer via de Rochussenstraat ook de stad weer in.

Maastunnel

Dat is net op tijd, omdat de Rochussenstraat een belangrijke omleidingsroute vormt als de Maastunnel begin juli dicht gaat voor groot onderhoud. Die werkzaamheden gaan twee jaar duren.

Vervolg werkzaamheden

Daarmee is het werk rond het metrostation Dijkzigt voorlopig nog niet klaar. Tot medio 2018 wordt nog gewerkt aan het Burgemeester s’Jacobplein. Dat plein wordt opnieuw ingericht.

