Ongeluk Hoeksche Waard - 'De hele tafel was meteen wel even stil'

Het dodelijke ongeluk vrijdagavond in Strijen leidt tot verslagen reacties in de Hoeksche Waard. Twee mannen van 40 en 63 uit Numansdorp kwamen om toen ze tegen een tractor botsten. "Het is een verschrikkelijk drama".

Langs de Hoekseweg ligt een briefje in de berm. Het is van een collega van één van de slachtoffers. De schrijver kan het nog steeds niet bevatten van wat er gebeurd is, zo staat er te lezen.

Verslagenheid

Ook in Numansdorp, waar de slachtoffers woonden, is de verslagenheid groot. "Dit komt hard aan", zegt een Numansdorpse.

"Iedereen heeft het erover. De stemming is bedrukt. Het zijn mensen die je kent. Het is een jong gezin, met ook nog een jonge vader. Vreselijk."

Veel mensen kennen de slachtoffers ook. "Een vrouw die alleen achterblijft met drie kinderen en zoveel verlies", zegt een andere Numansdorpse. "Via social media lees je het dan. De hele tafel was meteen wel even stil. Het is vreselijk."