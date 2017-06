'Het Levenspad is geen gewoon fietspad'

De gemeente Rotterdam verwaarloost het Levenspad in Charlois. Mensen die de wilgen langs het pad hebben geadopteerd ter nagedachtenis aan een dierbare zijn niet te spreken over het onderhoud aan de weg. "Rotterdam ziet het als een fietspad met een rij bomen", zegt Rick Timmer.

Het Levenspad is aangelegd op de plek van de vroegere Havenspoorlijn. In 2010 nam de toenmalige deelgemeente Charlois het initiatief om er 275 bomen langs te planten. Charloisers konden die adopteren.

Namen

De namen die bij de bomen horen zijn op het asfalt geschilderd . Maar op een keer is de weg opengebroken en is er een leiding vervangen. Toen het Levenspad daarna opnieuw is geasfalteerd, zijn de namen niet terug geplaatst.

Ook de naam van de vader van Maria Rutteman is op die manier verdwenen. "Het is heel raar, maar ik heb er nu niets meer te zoeken. De naam van mijn vader staat er niet meer. Het is zijn boompje niet meer.

Ik kwam er altijd om tegen mijn vader te praten. Ik heb het al een paar keer aangekaart bij de gemeente. Ik hoop dat het nog een keer terugkeert."

Stadsbeheer

RickTimmer zegt dat het mis ging toen de deelgemeenten zijn opgeheven en de dienst Stadsbeheer verantwoordelijk werd voor het onderhoud van het Levenspad. De gemeente beseft volgens hem nauwelijks dat de weg voor veel mensen een emotionele waarde heeft.

"En dan is het heel vervelend als je ontdekt dat in een keer je naam op het pad verdwenen is, of dat een bordje verdwenen is of je hele boom misschien."

Vrienden van het Levenspad

Timmer wil de vereniging Vrienden van het Levenspad oprichten, die toezicht gaat houden op het onderhoud aan de bomen en de weg.