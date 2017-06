Rotterdams idee voor hockeylessen bereikt Jakarta

Burgemeester Aboutaleb opent hockeyproject in Jakarta

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft in Jakarta de aftrap gegeven voor Hockey-Hockey. Het hockeyproject moet helpen om kansarme kinderen in de Indonesische hoofdstad in beweging te krijgen. Het idee komt van Paul Veldhuijzen van HC Feijenoord, die eerder soortgelijke hockeyprojecten opzette in Rotterdam-Zuid.

Veldhuijzen legt uit dat kinderen van sport meer zelfvertrouwen krijgen. "Het geeft een boost aan hun cognitieve, motorische, sociale en sportieve ontwikkeling." Sporten is goed voor zaken als positief gedrag, win- en verlieservaring, gezonde voeding, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, leefstijl en wereldoriëntatie. De hockeyclinics werken volgens Veldhuijzen op Zuid zo goed, dat hij het project exporteert. Nu is er dus het Hockey-Hockey Sport for Development project in Jakarta. De organisatie ervan zoekt kinderen op in woonwijken en geeft hen daar hockeyles.