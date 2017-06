Rotterdammer ramt pompstation langs A12

Een 20-jarige Rotterdammer is zondagavond met hoge snelheid een tankstation langs de A12 binnengereden. Hij knalde tegen de achterkant van een stilstaande auto. De man verkeerde vermoedelijk onder invloed.

Het ongeluk gebeurde bij tankstation De Andel bij Gouda. Beide wagens raakten zwaar beschadigd. Ook reed de man nog tegen een benzinepomp.

De vriendin van de bestuurder was bewusteloos. Mogelijk was ze dat ook al voor de klap, zegt de politie. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. In de stilstaande auto zaten vier mensen. De bestuurder van die wagen raakte lichtgewond.

De Rotterdammer bleef ongedeerd. Hij is opgepakt en zijn rijbewijs werd in beslag genomen.

De politie denkt dat de man onder invloed was van verdovende middelen, maar hij weigerde mee te werken aan een onderzoek. Het weigeren van een alcoholtest is in bijna alle gevallen strafbaar.