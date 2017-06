Rotterdam ontvangt grootste containerschip uit geschiedenis

Foto Maersk Maersk Madrid (Foto Haven Antwerpen)

De containerschepen die de Rotterdamse haven aandoen blijven records breken. Maandagavond omstreeks 19.00 uur arriveert de Maersk Madrid, het grootste schip dat ooit in Rotterdam is geweest, bij APM1. Het oude record is net een maand oud.

In mei meerde de MOL Triumph aan bij de Tweede Maasvlakte, het eerste schip waar meer dan 20.000 containers op passen. Op de Maersk Madrid gaan er nog eens 500 meer. Eind volgende week komt er een nog groter containerschip naar de Rotterdamse haven. De OOCL Hong Kong is met een capaciteit van 21.100 containers het tot nu toe grootste containerschip ter wereld. Als op 24 juni ook de Hong Kong is geweest, dan heeft Rotterdam de top drie van ultragrote containerschepen (ULCC) ontvangen. De vaartuigen markeren de schaalvergroting in de containersector. Rotterdam is de enige haven van Noordwest-Europa waar de megaschepen zonder beperkingen kunnen aanmeren.