Jaarsma: 'Deze overwinning is mooier dan vorig jaar'

Zondag won Curaçao Neptunus in Regensburg de negende Europacup door het Italiaanse Bologna met 7-3 te verslaan. Het is voor coach Ronald Jaarsma zijn tweede op rij, maar deze met Neptunus vindt hij mooier dan die met L&D Amsterdam.

"Met alle ups en downs die we dit seizoen hebben gehad, is deze overwinning wel een tandje mooier dan die van vorig jaar", vertelde Jaarsma met een schorre stem maandagochtend op Radio Rijnmond. Neptunus kampt het hele seizoen al met blessures. Ook had de ziekte van Orlando Yntema een impact op de selectie.

Eenheid

De oud-honkballer wilde de overwinning niet toeschrijven aan één speler. "De hele week heeft het team geknokt als een eenheid." Na de zevende slagbeurt was het volgens Jaarsma wel klaar. "Wij scoorden vier keer, waardoor de koppies bij Bologna gingen hangen. Dan is het heerlijk om de wedstrijd uit te spelen."

Uitslapen

Een mogelijkheid om een eventuele kater uit te slapen, was er niet voor de mannen van Jaarsma. De vlucht van München naar Rotterdam stond al vroeg in de agenda. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. "Des te eerder kunnen we de beker in Nederland laten zien."