Brandweer in Arkel even zonder bluswater

Het blussen van de brand zondagavond in Arkel liep grote vertraging op doordat de brandweer een tijd zonder bluswater zat. Volgens de Brandweer Zuid-Holland Zuid duurde het 30 tot 45 minuten voordat de brand kon worden bestreden.

"Het gebouw stond leeg en dan is het vaak zo dat de eigenaar alle nutsvoorzieningen afsluit, dus ook het water. Dat mag wettelijk ook, want het is particulier terrein.

Wettelijke plicht

Er geldt alleen een plicht om bluswater voorhanden te hebben als het gebied in gebruik is", zegt Arjan Boer. Er moet dan altijd 60 kubieke meter water per uur voor ons beschikbaar zijn, zegt de woordvoerder van de brandweer.

Doordat er geen bluswater was, moest de brandweer water van elders aanvoeren. Boer: "Het kost al gauw een half uur voor je dat oplost."

"We hadden zelf wel water aan boord voor de eerste bluswerkzaamheden, maar dat was onvoldoende", zegt Boer.



Hij doet geen uitspraken over de (on)wenselijkheid van zo'n situatie. "Dit is zo geregeld door de wetgever. Ik kan alleen zeggen, dat het brandrisico in een leegstaand gebouw niet zo groot is. Als er dan toch brand uitbreekt is onze zorg vooral de veiligheid van de omgeving."