Wantijpop: volgend jaar weer Live at Wantij

Wantijpop 2017 trok 18.000 bezoekers

Live at Wantij in Dordrecht krijgt een vervolg. De organisatie van Wantijpop noemt het eerste betaalde concert in het Wantijpark een succes.

Vrijdag kwamen 8.500 bezoekers af op de optredens van artiesten als Marco Borsato en Nielson. "Echt top", zegt organisator Magchiel Koekoek. "Nog nooit heeft iemand in Dordrecht zo'n groot betaald evenement georganiseerd en eigenlijk zijn alle ervaringen uitstekend." Nog een keer

Koekoek: "We moeten nog gaan evalueren met de gemeente Dordrecht, maar als het aan ons ligt, dan doen we het volgend jaar nog een keer." BOD events nam de organisatie van Wantijpop een paar jaar geleden over. Het gratis evenement werd toen verkort van twee dagen naar een. Nu is het dus uitgebreid met een betaald concert op vrijdag.

De 20ste edite van Wantijpop zaterdag is bezocht door 18.000 mensen. Dat is volgens BOD events het hoogste bezoekersaantal sinds het evenement nog maar op een dag wordt gehouden. Er waren optredens van onder andere Waylon en Broederliefde.

Het evenement zou worden afgesloten door de Rotterdamse band De Likt. Maar een week geleden werd de leadzanger van de band het ziekenhuis ingeslagen. De Likt is vervangen door de mash-up-band Memphis Maniacs.