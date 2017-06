Looddieven teisteren Dorpskerk Barendrecht

Schade aan de Dorpskerk Schade aan de Dorpskerk Schade aan de Dorpskerk

De Dorpskerk in Barendrecht is twee keer in een weekend slachtoffer geworden van looddieven. In totaal is zeker 50 meter aan loodslabben van de aanbouw en de pastorie gesloopt en meegenomen. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

De hulpkoster ontdekte de eerste diefstal vrijdagochtend. Bijgebouw De Ontmoeting stond blank. Al snel kwam de oorzaak aan het licht: dieven hadden de loodslabben van het gebouw weggesneden. Twee dagen later was het opnieuw raak bij de kerk. Dit keer was het lood gestolen van het dak van de oude pastorie. Er hangen camera's aan de voorkant van de kerk, maar op de beelden is niets te zien. Kerkbeheerder Simon Hoek vermoedt dat een bende actief is. Een paar maanden geleden werden ook delen van de Bethelkerk in Barendrecht gestript door looddieven. Hoek heeft aangifte gedaan bij de politie.