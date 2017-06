Spits je ezelsoren bij de Rijnmond Nu Boekenstroom

Ruud de Boer ontvangt Alek Dabrowski.

Iedere maand is hij bij Rijnmond Nu, onze boekenwurm Alek Dabrowski. Hij verslindt boeken in een oogwenk... Wat is Hot en wat is Not? Laat je inspireren door Alek en zijn gasten!

Alek neemt vanavond de jonge schrijfster Marijn Sikken mee. Zij debuteert met haar roman 'Probeer om te keren'. Hoe weet zij een plek te veroveren in literair Nederland? Waar liep zij tegenaan bij het tot stand komen van haar boek? Wil je reageren op wat je hoort? Heb je zelf een boekentip? Of heb je misschien een boek geschréven? BEL 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

