Storing brug over Beneden Merwede

Automobilisten krijgen maandagmiddag het advies om de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht voorlopig te mijden. De brug over de Beneden Merwede gaat sinds 16:00 uur niet meer dicht en dat leidt tot forse files in beide richtingen.

Een monteur van Rijkswaterstaat is onderweg, maar het is niet duidelijk wanneer de storing verholpen zal zijn. Het advies is om via de A15 en de A16 te rijden en de N3 links te laten liggen.

Voor automobilisten die nu al vaststaan bij de Beneden Merwede is nog geen oplossing. Als de vertraging lang gaat duren, worden ze mogelijk weggeleid.