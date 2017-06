Hahn: 'Keuze Heerenveen op gevoel'

Warner Hahn tekende maandag een driejarige verbintenis in Friesland. De oud-doelman van FC Dordrecht zag een rol als reserve keeper bij Feyenoord niet meer zitten en wilde graag bij een andere club eerste doelman zijn. Feyenoord heeft voor komend seizoen met Brad Jones en Kenneth Vermeer al twee doelmannen die vechten voor een basisplaats.

Heerenveen

Maandag werd Hahn in Heerenveen gepresenteerd en tegen de collega's van Omroep Friesland zei Hahn blij te zijn met zijn overstap.Er was links en rechts meer interesse in de keeper, maar Heerenveen was direct slagvaardig 'De keuze was puur op gevoel. Dat heb ik bij mijn vorige clubs ook gedaan. Heerenveen is een warme club. Ze willen altijd heel aanvallend voetbal spelen en ook de visie van de trainer spreekt mij wel aan. Daarom hebben we snel zaken kunnen doen', aldus Hahn.

Bij Heerenveen is de 24-jarige Hahn de opvolger van voormalig Feyenoord-doelman Erwin Mulder, die zijn contract niet wilde verlengen. Bij Feyenoord had Hahn nog een contract voor één seizoen.

Feyenoord

Hahn stond de afgelopen drie seizoenen bij Feyenoord onder contract, maar speelde uiteindelijk geen enkel duel in de hoofdmacht. In zijn eerste seizoen werd hij uitgeleend aan PEC Zwolle. Met die club speelde hij de bekerfinale. In zijn tweede seizoen was hij tweede doelman achter Kenneth Vermeer, maar een zware knieblessure met de beloften zorgde ervoor dat Hahn langdurig was uitgeschakeld. Hahn vindt niet dat zijn avontuur bij Feyenoord mislukt is. 'Natuurlijk had ik daar heel graag willen spelen, maar ik wist dat de stap van Dordrecht naar Feyenoord groot was. In mijn eerste jaar ben ik uitgeleend en daarna raakte ik dus geblesseerd. Mede door omstandigheden is het daarom niet gelukt. Maar achteraf is dat niet erg. Nu ben ik speler van Heerenveen', zegt Hahn tegen de regionale omroep van Friesland.

Excelsior

Het afgelopen seizoen speelde Hahn na de winterstop op huurbasis voor Excelsior. De Rotterdammer speelde uiteindelijk 17 duels voor de club uit Kralingen en maakte een goede indruk.