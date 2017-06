Honkballer Van Driel: 'Europa Cup is voor Orlando Yntema'

Zelf weet honkballer Berry van Driel niet of de Europa Cup zijn achtste of negende hoofdprijs is met Curaçao Neptunus. Wel weet de 32-jarige dat deze prijs bijzonder is. "Dit toernooi was voor Orlando Yntema."

Neptunus begon gehavend aan het Europa Cup-toernooi in het Duitse Regensburg. Zo kampt werper Loek van Mil met een hernia en worstelt Yntema met de gevolgen van een ernstige ziekte. Vooral het gemis van laatstgenoemde komt hard aan bij de selectie. "Wij hebben het toernooi aan hem opgedragen. Hij heeft een zware periode achter zich. Tijdens het vieren, hing Yntema aan de lijn waardoor hij toch een beetje bij ons was." Blessure

Zelf is Van Driel fysiek ook niet helemaal in orde. "Vanaf bal één voelde ik mijn rug en dat werd alleen maar erger." Toch gooide Van Driel de laatste veertig ballen tegen de Italianen van Bologna. "De adrenaline heeft het wel een stuk dragelijker gemaakt, maar ideaal was het zeker niet." Vizier op scherp

Neptunus reisde af naar Regensburg om te winnen. "We moesten van ver komen met alle tegenslagen en de gehavende pitchersstaf. Maar de intentie was er zeker." Erg lang feesten zit er niet in. Donderdag staat de competitiewedstrijd tegen Twins op het programma.