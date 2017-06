Storing brug over Beneden-Merwede voorbij, verkeer staat nog muurvast

Foto via Twitter: @Wapsley

De storing aan de brug over de Beneden-Merwede van maandagmiddag is opgelost, maar er staat nog steeds veel verkeer. De verwachting is dat de drukte tot na de avondspits blijft. Rijkswaterstaat adviseert daarom de N3 voorlopig te mijden.

De brug ging rond 16:00 uur niet meer dicht met lange files in beide richtingen tot gevolg. Een monteur wist de storing aan de brug rond 17:30 uur te verhelpen. Automobilisten kunnen voorlopig beter omrijden via de A15 en de A16.

Wat de oorzaak is van de storing is nog niet bekend.