Politiehond bijt agressieve inbreker in Rotterdam-Noord

Archieffoto

In Rotterdam-Noord is maandagochtend een inbreker op heterdaad betrapt. Hij kon pas aangehouden worden nadat een politiehond hem in zijn been beet.

Een oplettende getuige zag de man via een balkon omhoogklimmen en het huis binnengaan, terwijl zijn handlangster op de uitkijk stond. De bewoner belde daarop meteen de politie. De 25-jarige inbreker was nog in de woning aan de Brussestraat in de wijk Rubroek toen de politie arriveerde. Omdat de Spanjaard agressief reageerde op bevelen van de politie, werd de politiehond ingezet. De 25-jarige Roemeense vrouw die op een bankje op de uitkijk stond, is ook aangehouden.