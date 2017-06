Zanger De Likt: ik had dood kunnen gaan

Zanger Jordy Dijkshoorn van de Rotterdamse hiphopformatie De Likt is aan de dood en zware invaliditeit ontsnapt na zijn mishandeling ruim een week geleden. Zijn zesde nekwervel is gebroken.

"Ik begrijp niet waarom ik zo afgetuigd ben. Als ik dronken ben kan ik baldadig zijn en een grote mond hebben, maar je had me ook gewoon een klap kunnen geven en klaar", zegt Dijkshoorn. Na een nekoperatie moet hij de komende tijd revalideren met een brace om.

Ruzie

Vrijdagavond 2 juni 2017 was de 27-jarige hiphopartiest met vriend en manager Immanuel Spoor in de Biergarten toen hij besloot nog iets op te gaan halen in zijn werkruimte in het Schieblock. Daar kreeg hij op straat rond middernacht ruzie met twee mannen.

Dwarslaesie

De mannen haalden flink uit en door de klappen verloor Dijkshoorn korte tijd het bewustzijn. Daarna wist de rapper op het Hofplein te komen waar omstanders zijn vrienden belden. Dijkshoorn: "Als ik gewoon met een taxi naar huis was gegaan, had ik dood kunnen gaan of er een dwarslaesie aan over gehouden."

De politie onderzoekt de mishandeling. Er worden getuigen opgeroepen om zich te melden bij de politie. Eén getuige heeft zich volgens de manager van De Likt Immanuel Spoor al gemeld. "Hij vertelde dat twee mannen Jordy te grazen namen en dat ze er duidelijk op uit waren om zoveel mogelijk schade aan te richten."



Optredens gecancelled

De optredens van De Likt zijn voorlopig allemaal afgezegd. Maar de Rotterdamse rapper zegt zeker weer terug te komen. "De Likt gaat gewoon door. Ons tweede album komt ook gewoon uit. En als ik dood ga, dan is het op het podium", zegt een vastberaden zanger. Wel is hij van plan zijn drankgebruik in het openbaar aan te pakken.