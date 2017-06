Rotterdam heeft toch geld over voor aanpassen vervuilende auto's

Eigenaren van auto's die niet meer de Rotterdamse milieuzone in mogen, kunnen nu toch geld krijgen als ze hun auto laten aanpassen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een katalysator of het plaatsen van een elektrische motor. Tot nu toe gaf de gemeente alleen geld voor het slopen van dit soort auto's.

Milieuzone

De gemeente Rotterdam heeft per 1 januari 2016 een milieuzone ingesteld. Diesels van voor 2001 en benzinevoertuigen van voor 1992 mogen de binnenstad niet meer in.

Volgens de gemeente zijn deze wagens te vervuilend. Voor liefhebbers van oude auto’s is dat een probleem, zoals voor Frank Hensen.

Hij heeft uiteindelijk voor 2 van zijn 3 oude auto’s een ontheffing voor een jaar kunnen kopen. Hij vindt het goed dat de gemeente nu niet alleen geld biedt voor de sloop van de auto’s maar ook voor aanpassingen. Toch ziet hij ook nadelen.

Hensen: "Het is een leuke regeling, maar maximaal 750 euro is een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is een stap in de goede richting. Toch is het niet altijd mogelijk om de motor aan te passen door het plaatsen van een katalysator."

Elektrische motor

Garagehouder Leen de Bodt uit Gouda is al jaren bezig om voor Citroën oldtimers, zoals Deux Chevaux oftewel de Eend, een elektrische motor te maken. Zo'n acht wagens heeft hij inmiddels elektrisch gemaakt. Toch is deze oplossing niet voor iedereen weggelegd. "Als je dit wilt, kost dat al snel meer dan 25.000 euro", aldus de Bodt.

Diesels

Voor dieselwagens ziet de garagehouder al helemaal geen manier om ze aan te passen zodat ze aan de gestelde normen voldoen. Dat kost zoveel geld dat er bijna een nieuwe auto gebouwd moet worden.

Frank Hensen vindt het jammer dat de gemeente nu pas met de regeling komt. Veel mensen hebben hun oude voertuig vorig jaar al weggedaan of laten slopen.

De gemeente meldt dat tot nu toe 20 mensen de milieuzone weer in mogen, omdat zij in de afgelopen jaren hun wagen hebben laten ombouwen. Toen was deze premie er nog niet. Toch kunnen ze daar met terugwerkende kracht nog gebruik van maken.