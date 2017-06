Zes miljoen extra voor Rotterdamse verpleeghuizen

Rotterdamse verpleeghuizen krijgen van het Rijk zes miljoen extra om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.

Van Rijn was in Rotterdam voor de ondertekening van de intentieverklaring Samen Sterk 010. In die verklaring hebben Rotterdamse zorginstellingen, de gemeente, een verzekeraar en het ministerie afspraken gemaakt over hoe ze samen kunnen werken aan een betere verpleeghuiszorg.

Rotterdam richt zich de komende jaren vooral op het tekort aan voldoende en goed opgeleid personeel. Doel is om binnen vier jaar 750 meer handen aan het bed te hebben. Ook krijgen 10.000 medewerkers extra training en ondersteuning.

Ook wordt gekeken naar verouderde gebouwen en een betere samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de ouderenzorg. Dit zijn naast de eerder genoemde partijen Aafje, Humanitas, laurens en Lelie zorggroep.