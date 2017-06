Bijna zover: de Veerpont Zuid tussen Charlois en Katendrecht gaat eind augustus varen

Rotterdam is binnenkort een veerpont rijker. Vanaf eind augustus gaat de Veerpont Zuid varen tussen Charlois en Katendrecht. Het vertrekpunt is bij de voetgangersingang van de Maastunnel en op Katendrecht legt de pont aan pal naast de SS Rotterdam.

Het initiatief komt van beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren. Hij is al sinds 2010 bezig om de verbinding tussen Zuid en Katendrecht tot stand te brengen.

Hij organiseerde onder andere een enquête onder bewoners. Daaruit bleek dat ruim 1000 mensen behoefte hebben aan een veerpont.

Er is voor 3 jaar subsidie gegeven door de gemeente Rotterdam en het Delta Port donatiefonds. De pont gaat 6 uur per dag varen in de ochtend- en avondspits en kan per keer twaalf personen met hun fiets vervoeren.

De organisatie zoekt nog schippers.