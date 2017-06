Feyenoord trapt competitie af tegen FC Twente

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

Landskampioen Feyenoord opent de titelverdediging op 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Sparta moet in de eerste competitieronde op bezoek bij VVV in Venlo en Excelsior gaat naar Willem II in Tilburg.

De eerste traditionele topwedstrijd voor Feyenoord staat gepland op 17 september. PSV is dan de tegenstander in Eindhoven. De Klassieker Feyenoord - Ajax staat op 22 oktober op het programma in De Kuip. De eerste derby is al in de 2e competitieronde. In Kralingen treffen Excelsior en Feyenoord elkaar dan. Voor FC Dordrecht, de enige ploeg in de Jupiler League, begint de competitie op 18 augustus met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.