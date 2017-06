Chauffeur rijdt vrachtwagen klem op 's Gravendijkwal in Rotterdam

Op de 's Gravendijkwal in Rotterdam heeft een vrachtwagenchauffeur zich maandagavond klemgereden in een tunnel. Om de Maastunnel te bereiken moeten automobilisten via de bovenzijde langs.

De man kwam met zijn vrachtwagen vast te zitten in een van de laatste tunnels vóór de Maastunnel. Hij maakte een verwarde indruk. De politie heeft hem daarom uit voorzorg naar het ziekenhuis over laten brengen. Wat er precies misging, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoelang het duurt voordat de weg weer vrij is.