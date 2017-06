Lekker eten én doneren voor Fight Cancer

Veertig mensen kwamen af op het diner in Curry's Voor Chiara (rechts) was het een avond met gemengde gevoelens

Een bijzonder diner maandagavond in restaurant Curry's aan de Oudedijk in Kralingen. Om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker organiseerden vier studenten van de Hogeschool Rotterdam een Love Life Diner.

Het idee is bedacht door de zusterorganisatie van het KWF Kankerfonds, Fight Cancer. De bedoeling is om een etentje met vrienden, familie en bekenden te organiseren en de deelnemers 10 euro te laten doneren voor kankeronderzoek. Groots

De vier studenten wilden het grootser aanpakken en wisten een compleet restaurant vol te krijgen. Voor Chiara Izelaar, een van de studenten, was het een avond met gemengde gevoelens. Haar vader ligt op dit moment in een hospice en heeft niet lang meer te leven omdat hij aan darmkanker lijdt. Toch wilden Chiara en ook haar vader Piet dat de avond door zou gaan, inclusief de band waar Piet als gitarist in speelt. In totaal kwamen er veertig mensen af op het diner.