Man in Strijen zwaait met nepwapen in zijn tuin

Getuigen hoorden ook een knal

In de Regenboog in Strijen is maandagavond een man aangehouden die met een wapen in zijn tuin stond te zwaaien. Kort na de melding hoorden getuigen ook een knal.

De politie kwam direct in actie, onder meer met een politiehelikopter. Bij aankomst zagen agenten de man op straat lopen waar hij werd overmeesterd. Bij doorzoeking van zijn huis vond de politie messen en een Airsoft wapen, deze wapens zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Ook werd een kliko aangetroffen waarop mogelijk geschoten was. De man is overgebracht naar het politiebureau.