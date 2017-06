Brandweer verplaatst schip na rookontwikkeling in Maashaven

De brandweer heeft maandagavond een schip verplaatst van de Maashaven naar de Waalhaven, omdat er rook uitkwam. In het schip zat zwavelgranulaat en dat was gaan broeien.

De brandweer rukte in Rotterdam Maashaven uit, maar er was uiteindelijk geen sprake van brand. De bemanning van het schip werd door de brandweer van boord gehaald waarna het binnenvaartschip is weggesleept.

Volgens een woordvoerder was het veiliger om het in de Waalhaven te lossen.