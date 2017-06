Rotterdams-Marokkaanse gezinnen twijfelen over vakantie naar Marokko

Op 4 juni demonstreerden Nederlandse-Marokkanen in Rotterdam

Tientallen Rotterdamse gezinnen weten niet of ze deze zomer op vakantie zullen gaan naar het Rif-gebied in Marokko. Dat bevestigen Marokkaanse organisaties in de Maasstad.

Het is al maanden onrustig in het Noorden van het Marokko. Er wordt geprotesteerd tegen onder meer de slechte gezondheidszorg, hoge werkloosheid en willekeurige arrestaties. Nederlandse-Marokkanen zijn bovendien bang dat de winkels in het gebied weinig open zullen zijn. En degenen die in ons land betrokken zijn bij protesten tegen de Marokkaanse machthebbers zeggen gevaar te lopen. Lange tenen van Marokkaans regime

"We hadden de lange arm van Erdogan en nu hebben we de lange tenen van het regime in Marokko", zegt een van de twee protesteerders tegen Rtv Rijnmond die beiden liever anoniem blijven. Ze zijn bang dat hun naam of foto al op een opsporingslijst staat. "Waar ik nu bang voor ben is dat ik naar de verkeerde persoon wat heb gestuurd, de verkeerde persoon op Facebook heb geaccepteerd, de verkeerde personen heb aangesproken op straat of dat ik herkend ben bij de demonstraties. Ik ben bang dat ik staande wordt gehouden." Toch weigeren ze zich bang te laten maken en gaan ze deze zomer op vakantie naar Marokko: "Het regime verspreidt dit soort berichten zodat zoveel mogelijk mensen wegblijven om de mensen die daar demonstreren geen kracht te geven." Miljoenenmars in juli

Op 20 juli staat er een miljoenenmars gepland in het Rif-gebied. Waarschijnlijk zullen ook uit onze regio mensen afreizen voor die protestmars. Nederlandse-Marokkanen gingen vorig weekend ook in onze regio de straat op, op zondag 4 juni vond een solidariteitsprotest plaats op het Schouwburgplein in Rotterdam. Komende zaterdag staat een protest gepland in Amsterdam.