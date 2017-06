Zes miljoen extra voor Rotterdamse verpleeghuizen

Rotterdamse verpleeghuizen krijgen van het Rijk zes miljoen euro extra om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.

Van Rijn was in Rotterdam voor de ondertekening van de intentieverklaring Samen Sterk 010. In die verklaring hebben Rotterdamse zorginstellingen, de gemeente, een verzekeraar en het ministerie afspraken gemaakt over hoe ze samen kunnen werken aan een betere verpleeghuiszorg.

Opgeleid personeel

Rotterdam richt zich de komende jaren vooral op het tekort aan voldoende en goed opgeleid personeel. Doel is om binnen vier jaar 750 paar extra handen aan het bed te hebben. Ook krijgen 10.000 medewerkers extra training en ondersteuning.

"Wat we in Rotterdam zien is dat er breed in de stad een tekort is, waarbij iedereen in dezelfde vijver zit te vissen. Maar de totale vijver aan personeel is gewoon te klein", zegt bestuurder Hendrik Jan van den Berg van de Stichting Lelie zorggroep.

"Dus de zorgvraag is groter dan het aanbod. De druk op het personeel is zodanig hoog dat het een heel zwaar beroep is geworden. We hebben de medewerkers niet genoeg gewaardeerd en de werkdruk was te hoog."

Graaiers

In schril contrast met het gebrek aan waardering van het personeel staat de beloning van topbestuurders van veel instellingen in de verpleeghuiszorg. Afgelopen weekend publiceerde de FNV een lijst waaruit blijkt dat nog altijd een kwart van de bestuurders boven de Balkenende-norm verdient.

"Ook ik erger me daaraan", zegt staatssecretaris Van Rijn. "Maar vaak zijn het contracten uit het verleden en is er niet zoveel aan te doen."

Balkenende-norm

Zo verdiende een bestuurder bij de Stichting Lelie zorggroep uit Rotterdam vorig jaar bijna 245.000 euro. "Maar dat was een interim en dan is dat volgens de regels", zegt bestuurder Van den Berg. "Zelf val ik wel binnen de Balkenende-norm."

Dat geldt niet voor Guy Buck van Aafje, dat de afgelopen jaren in zwaar weer verkeerde. Buck wil zijn jaarsalaris niet vertellen. "Het staat in ons jaarverslag", zei hij. Maar ook de FNV-lijst biedt uitkomst: Buck staat op nummer 44 met 203.841 euro.

Verder wordt in de gesloten overeenkomst gekeken naar verouderde gebouwen en een betere samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de ouderenzorg. Dit zijn naast de eerder genoemde partijen Aafje, Humanitas, Laurens en de Stichting Lelie zorggroep.