Hoekse jeugd test 'beachbin'-afvaltasbakje

Het kartonnen strandafvaltasbakje Beachbin dat de innemende Rotterdamse cafe Companje-frequentee Martin Bekker toevalligerwijs uitvond, is door Driemastergroep 6 scholieren in Hoek van Holland getest op vouw-gemak en gebruiks-eevnoud.

Na de uitleg en het in luttele minuutjes in elkaar vouwen en plakken van de zilveren en gouden beachbins bleken de Hoekse kinderen unaniem enthousiast over Bekker's simpele opruimtasbak-idee.

De gelegenheids-uitvinder tracht milieubewuste multinationals en/of gemeenten te overreden zijn recyclebare plan te omarmen, opdat het aan de onderkant bepunte en dus makkelijk in het strandzand te plaatsen afvaltasbakje, op den duur gratis aan de badgast verstrekt kan.

Zover is het nog niet, maar de jeugdige Driemaster-populatie is in ieder geval al helemaal gewonnen voor Martin's olijk ogende, verantwoord-nuttige en creativiteitszin stimulerende, zelfvouw-beachbin.

Onder de bezielende begeleiding van juf Margot Brobbel doet Jack Kerklaan ook even z'n ding