Okapi's van Blijdorp wonen in mooiste verblijf

Het nieuwe okapiverblijf

Het okapiverblijf in Diergaarde Blijdorp is uitgeroepen tot mooiste dierenonderkomen van Nederland. De diergaarde krijgt de prijs van een vakjury en het publiek. In totaal brachten 47.000 mensen hun stem uit.

De okapi's in Blijdorp zijn ondergebracht in een stuk Centraal-Afrikaans regenwoud, samen met tropische vogels. Een maand geleden werd in het nieuwe verblijf een jonge okapi geboren. De diergaarde valt de laatste tijd regelmatig in de prijzen. Zo veroverde Blijdorp eerder de titel 'mooiste dierentuin' van de Benelux en verkoos de ANWB de zoo tot 'leukste dagje uit'.