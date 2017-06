Veel aandacht voor CHIO Rotterdam op RTV Rijnmond

Liefhebbers van paardensport hoeven van 22 tot en met 25 juni niets te missen van de 69ste editie van het CHIO Rotterdam. RTV Rijnmond besteedt uitgebreid aandacht aan het hippische evenement in het Kralingse Bos.

Op woensdag, donderdag en vrijdag is op TV Rijnmond het magazine CHIO TV te zien. Daarin komen reportages, portretten en beelden van de wedstrijden voorbij. Op zaterdag en zondag komt TV Rijnmond live vanaf het evenement. Op zaterdagavond is de kür op muziek integraal te zien en op zondag zijn we live bij de Grote Prijs van de Rotterdamse Haven.

Daarnaast is ook op Radio Rijnmond Sport veel aandacht voor het CHIO. Op donderdag komt het programma Rijnmond NU met Ruud de Boer vanaf 16.00 uur live vanuit het Kralingse Bos. Op zondag is in de sportuitzending tussen 14.00 en 18.00 uur vanzelfsprekend ook veel aandacht voor de springwedstrijd.

Mensen die graag bij het evenement aanwezig willen zijn, doen er goed aan om de komende dagen de website van RTV Rijnmond goed in de gaten te houden. Binnenkort geven we een aantal kaarten weg voor het Concours Hippique International Officiel.