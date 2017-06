Brand vernietigt oogst en apparatuur van Rotterzwam

De oogst bij Rotterzwam is vernietigd door de smeulende brand

Paddenstoelenkwekerij Rotterzwam verkeert in zwaar weer. Een brand heeft eind mei de complete oogst en vrijwel alle apparatuur vernietigd. Het bedrijf, in voormalig zwembad Tropicana aan de Maasboulevard in Rotterdam, was niet verzekerd.

De brand ontstond bij een andere onderneming in het pand. Er was geen hevig vuur, maar een smeulende brand. Door de pvc-rook die daarbij vrijkwam is negentig procent van de apparatuur onbruikbaar geworden en werden alle oesterzwammen onverkoopbaar. De schade bedraagt vele tienduizenden euro's. Het bedrijf was niet verzekerd omdat er nog verbeteringen aan het pand werden aangebracht. Rotterzwam verwacht er wel weer bovenop te komen, onder meer met hulp van een crowdfundingsactie en geld van investeerders.