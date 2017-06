Eigenaren sjoemeldiesels VW willen geld terug

Ontevreden eigenaren van zogenoemde sjoemeldiesels van Volkswagen zouden de volledige aanschafwaarde van hun wagen terug moeten kunnen krijgen. Dat vindt de Stichting Volkswagen Car Claim die naar de rechter stapt om voor Nederlandse autobezitters een schadevergoeding af te dwingen bij Volkswagen, softwareleverancier Bosch en de Nederlandse verkopers van de auto's.

Het gaat er in deze procedure specifiek om dat de diesels, waarvoor na het dieselschandaal een softwareupdate is geregeld, nog steeds vervuilend zijn en op verschillende punten niet meer hetzelfde reageren als voorheen. Volgens de stichting is dit reden genoeg om het oorspronkelijke koopcontract te laten ontbinden. Dan zouden de mensen hun auto kunnen inleveren en de nieuwprijs terugkrijgen.

Een en ander speelt voor bijna 180.000 Nederlandse wagens. Er hebben zich al enkele duizenden eigenaren gemeld. Het totale claimbedrag zou kunnen oplopen tot 4,5 miljard euro. De dagvaarding gaat naar verwachting in september of oktober de deur uit.

Het dieselschandaal draait om het sjoemelen met uitstootgegevens van auto's door middel van gemanipuleerde software. Daardoor leken de wagens in testen schoner dan ze waren. Volkswagen Car Claim zoekt al sinds 2015 naar een ,,passende oplossing'' voor gedupeerden van de grote uitstootfraude bij het Duitse autoconcern, echter zonder resultaat.

,,Wij zien nu geen andere mogelijkheid dan alle getroffen autobezitters te mobiliseren om Volkswagen, Bosch en de lokale handelaren te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen'', verklaart Guido van Woerkom, die bestuurder is bij de stichting. Van Woerkom is tevens voorzitter van Detailhandel Nederland en hij was eerder directeur van verkeersorganisatie ANWB.