Vermeende terrorist opgepakt rond marathon Rotterdam

De politie heeft in het weekend van de Rotterdamse marathon een vermeende IS-strijder aangehouden. De 34-jarige Mounir E. had een gebiedsverbod gekregen voor het centrum van Rotterdam, omdat hij mogelijk een aanslag wilde plegen.

Ondanks het verbod liep hij daar de zaterdag voor de marathon toch rond. De politie pakte hem op en liet hem pas na het evenement weer vrij.

Sinds 1 maart mag justitie een gebiedsverbod opleggen aan potentiële terroristen. De maatregel is te vergelijken met de voetbalwet, waarbij hooligans zich moeten melden op het politiebureau wanneer hun club een wedstrijd speelt.

Tegen de opgepakte man was in april vijf jaar celstraf geëist. Volgens justitie was hij een Syriëganger en kwam zijn naam voor op een harde schijf van IS.

De rechter vond het bewijs daarvoor te mager en sprak hem vrij. De Spijkenisser moest wel een jaar de cel in voor bedreiging en het kopen van een wapen.

Die straf had hij in voorarrest al uitgezeten. Daarom kwam Mounir E. in april vrij.

De man heeft een gebiedsverbod voor zowel Rotterdam-Centrum als Spijkenisse. Daar woonde hij vroeger en heeft hij een aantal mensen bedreigd.