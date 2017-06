Papendrechtse in de cel voor brandstichting in eigen woning

In de flat was in korte tijd drie keer brand - Foto: Politie Eenheid Rotterdam

De politie heeft een 43-jarige vrouw uit Papendrecht opgepakt op verdenking van brandstichting in haar eigen woning. Twee weken geleden was er voor de derde keer in een paar maanden tijd brand in de flat aan de Hendrik Breitnerstraat.

Bij de laatste brand ontstond veel schade en was er grote onrust onder omwonenden. De vrouw en haar gezin mochten van woningbouwvereniging Woonkracht10 niet meer terugkeren naar de flat.