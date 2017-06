Minder baanverlies bij Damen Shipyards

Er verdwijnen minder banen bij scheepsbouwer Damen Shipyards. Dat blijkt uit een akkoord tussen de vakbonden en de directie. Bij de reorganisatie zouden 142 banen in Pernis en Vlissingen verdwijnen. Dat worden er nu 115.

Dertig medewerkers van de vestiging in Pernis houden door de onderhandelingen hun baan. Alleen moet nog wel worden bepaald op welke vestiging ze aan de slag gaan.

Gedwongen ontslagen blijken niet te voorkomen. Voor de werknemers die wegmoeten, komt een sociaal plan.

Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar een interne flexpool. Daarmee kunnen mogelijk meer banen behouden blijven.

Ook krijgen de vakbonden inzicht in de betalingen aan de, vaak Oost-Europese, flexkrachten. Die kregen tot voor kort een veel lager salaris. Daarmee verdrongen zij de Nederlandse arbeidskrachten. Dat wordt nu voorkomen.

Chris Baggerman van vakbond RMU is blij met het akkoord. ''Het was een intensief traject, maar het resultaat mag er zijn. Uiteindelijk betoont Damen als familiebedrijf dat zij ook in moeilijke tijden de medewerkers, het sociale kapitaal van de onderneming, niet in de kou laat staan.''