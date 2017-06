John de Wolf trainer Spakenburg

John de Wolf FC Rijnmond Foto: Sylvio Pinas

John de Wolf is de nieuwe trainer van Spakenburg. De club degradeerde afgelopen seizoen naar de Derde Divisie. De Wolf was de afgelopen twee seizoenen trainer van GVVV, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

De Wolf heeft een contract voor twee seizoenen getekend in het vissersdorp. Bij Spakenburg was vorig seizoen Hans van der Haar trainer, maar de oud-prof van FC Utrecht werd al snel vervangen. Zijn opvolger Joop Gall werd na de degradatie ook ontslagen bij Spakenburg. De oud-voetballer van Sparta en Feyenoord was eerder trainer van onder meer de amateurclubs SVV/SMC, Zwart-Wit' 28, Excelsior Maassluis, WKE en Sliedrecht.