Politie vermoedt brandstichting in Arkelse loods

Foto: Werner ten Kate

De brand die zondagavond woedde in een leegstaande loods aan de Stationsweg in Arkel is mogelijk aangestoken. Dat zegt de politie.

Tijdens een buurtonderzoek vertelde een getuige dat hij aan het begin van de avond twee jongeren in de omgeving van het terrein zag lopen. Bij de loodsen zouden sowieso regelmatig jongelui rondhangen. Voor het onderzoek is de politie op zoek naar nog meer getuigen. Het bestrijden van de brand ging zondag moeizaam, omdat er gebrek was aan bluswater. Dat moest van elders komen, omdat de eigenaar van de lege loods alle nutsvoorzieningen had afgesloten.