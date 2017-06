Herstel techbedrijven stuwt beurzen

De Europese aandelenbeurzen krabbelden dinsdag weer wat op. Vooral de technologiebedrijven toonden herstel na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers bleven echter voorzichtig voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank op woensdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 523,01 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 803,94 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,5 procent vooruit.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was koploper in de AEX met een winst van 1,6 procent. Altice won 0,9 procent. Het telecom- en kabelbedrijf brengt zijn Amerikaanse dochter Altice USA naar de beurs. De verwachting is dat de aandelen voor 27 tot 31 dollar per stuk worden aangeboden.

Heineken behoorde met een min van 0,3 procent tot de staartgroep. De Britse mededingingswaakhond CMA wil concessies van de bierbrouwer bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns. CMA heeft 33 locaties gevonden waar de concurrentie tussen in het geding komt. Heineken heeft tot 20 juni om de zorgen van de toezichthouder weg te nemen.

In de MidKap gingen luchtvaartmaatschappij Air France-KLM en toeleverancier voor de chipindustrie ASMI aan kop met plussen van rond 2 procent. ASR stond onderaan met een verlies van 1,5 procent. De Nederlandse staat heeft 25 miljoen aandelen van de verzekeraar verkocht tegen 29 euro per stuk. ASR heeft zelf 3 miljoen van de eigen aandelen ingekocht. Door de verkoop neemt het belang van de overheid af tot 20,9 procent.

Funderingsspecialist Sif sprong 7 procent omhoog. Sif meldde een Duitse offshore-order. Kiadis Pharma kelderde ruim 15 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft 5 miljoen euro opgehaald met het plaatsen van nieuwe aandelen. De stukken werden tegen een korting van circa 11 procent verkocht aan institutionele beleggers.

In Londen klom Capita meer dan 11 procent. De Britse detacheerder hoopt in de tweede helft van het jaar de winstgevendheid te verbeteren na een reeks van winstwaarschuwingen. Beursuitbater Londen Stock Exchange klom 4 procent na positieve analistenrapporten van Credit Suisse en Royal Bank of Scotland.

De euro was 1,1206 dollar waard, tegen 1,1201 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 46,24 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 48,48 dollar per vat.