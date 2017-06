Schiphol biedt meeste directe vluchten

Schiphol is Londen Heathrow voorbijgestreefd als vliegveld dat de meeste directe vluchten biedt van alle Europese luchthavens. Dat staat in een nieuw rapport van luchthavenbrancheorganisatie ACI Europe.

Reizigers kunnen op Schiphol kiezen uit 4861 directe vluchten per week. Dat is een vijfde meer dan tien jaar terug. In Londen liepen de prestaties op dit vlak de laatste jaren juist wat terug, net als bij rivalen als Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt.

Schiphol is verder goed voor een wereldwijde tweede plek als het gaat om zijn hubfunctie, achter Frankfurt. Daarvoor is gekeken naar de overstapmogelijkheden en netwerken waarop de luchthaven is aangesloten. Dan telt Schiphol 56.535 verbindingen, wat neerkomt op een groei van 70 procent ten opzichte van 2007.

Topman Jos Nijhuis van Schiphol reageert tevreden. ,,Het uitgebreide en frequente netwerk van bestemmingen maakt het buitenland voor iedere Nederlander toegankelijk en andersom. Maar het is ook goed voor de concurrentiekracht en dus voor de economische groei van Nederland'', stelt hij.