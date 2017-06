Meer dan duizend euro voor beveiliging Dordtse beheerder na overval

Jan Ligtenberg is al meerdere malen overvallen

Er is al ruim duizend euro opgehaald om het huis van de beheerder van de Stadslandbouwkas in Dordrecht beter te beveiligen. Jan Ligtenberg werd vorige week overvallen door een groep criminelen die hoogstwaarschijnlijk dachten dat er een wietplantage in de kas zat.

De overvallers drongen het huis van de beheerder binnen, bonden hem vast en zeiden dat ze voor wiet kwamen. Ze doorzochten het huis en gingen er uiteindelijk met persoonlijke spullen van de beheerder vandoor. Het was niet de eerste keer dat Ligtenberg overvallen werd. Daarom is de actie Een Veilig Huis voor Jan gestart op Facebook. In de Stadslandbouwkas verbouwen vrijwilligers groenten, fruit, kruiden en bloemen. Een deel daarvan gaat naar de Voedselbank.