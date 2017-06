Goudprijs vandaag maandag 12 juni

Gehalte/Karaat Gram prijzen

14 karaat goud 585 € 19,15

18 karaat goud 750* € 24,56

20 karaat goud 833 € 27,27

21 karaat goud 875. € 28,65

21,6 karaat goud 900 € 29,47

22 karaat goud 916 € 29,96

23 karaat goud 983 € 29,96

24 karaat goud 999 goudbaar € 35,67

Wie zijn wij .... Even voorstellen

Eigenaar van Diamant Centrum Rotterdam en Maxgoud Juweliers; Daphne Roes. Na werkzaam te zijn geweest in de goudhandel aan de Beijerlandselaan, heeft zij een zelfstandig draaiende zaak geopend aan de Nieuwe Binnenweg 316a te Rotterdam West, toen dat pand te klein werd is Diamant Centrum Rotterdam geopend aan de Westblaak 8 in Rotterdam Centrum. Zij koopt hier niet alleen sieraden (sloopgoud) in, o.a. bekend van Vara/Kassa (hoogste goudprijs 2013), maar ook diamanten, luxury items zoals Louis Vuitton en horloges in. Daphne is diamantexpert, edelsteenkundige en expert in merksieraden en overige luxe artikelen. Dit alles behoort tot haar grote passie, daarnaast is paardrijden een geliefde hobby en staat haar familie op 1!

Wilt u langskomen bij Daphne voor een vrijblijvende taxatie dat kan!