ZomerOndernemer zoekt ondernemers!

ZomerOndernemer is op zoek naar jongeren tussen de 15 en 25 jaar die in de zomervakantie liever geld verdienen met hun eigen onderneming dan dat ze vakken vullen of bessen plukken. Met behulp van een startkapitaal, professionele begeleiding en workshops krijgen deze jongeren de kans om in zes weken tijd hun eigen bedrijf op te zetten en ervaring op te doen in het ondernemerschap. Jongeren kunnen zich tot 1 juli aanmelden.

ZomerOndernemer wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd in Rotterdam en omgeving. Vorig jaar deed de 22 jarige Brenda Allard uit Vlaardingen mee. Ze werd ZomerOndernemer van de regio Rotterdam en won ook de landelijke ZomerOndernemer finale 2016! Met haar bedrijf De Fairtrade Gids wil ze bereiken dat eerlijke kleding makkelijker gevonden en gekocht wordt. Ze won ze de eerste prijs omdat de jury haar plan helemaal van deze tijd vond: een goed businessplan, grote inzet en een duidelijk verdienmodel. Afgelopen april heeft ze deelgenomen aan een internationaal studentenfestival in Riga (Letland).





Kennis, inzicht en een netwerk

Rabobank Rotterdam hoofdsponsor

Meer informatie en aanmelden