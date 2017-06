Verdachten autobom Martin Kok vrijgelaten

De twee mannen die betrokken zouden zijn bij het plaatsen van een explosief onder de auto van ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok zijn weer op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag besloten.

De rechtbank zag geen bezwaren om de 26-jarige man uit Utrecht en de 49-jarige man uit Zuid-Holland nog langer vast te houden. Ze zaten sinds eind mei vast.

Op 2 juli 2016 werd een extreem krachtig explosief ontdekt onder de auto van Martin Kok. De wagen stond toen geparkeerd aan de Amsteldijk in Amsterdam. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) had het explosief veertig keer de kracht van een handgranaat. Als de bom was afgegaan, waren er waarschijnlijk meerdere slachtoffers gevallen.

Kok werd op 8 december 2016, alsnog vermoord toen hij een seksclub in Laren verliet. Hij was bekend als de drijvende kracht achter de website Vlinderscrime, waarop hij verhalen en foto's over criminelen publiceerde.

Zijn laatste artikel ging over Gerrit G., de douanier die miljoenen zou hebben verdiend met het doorlaten van drugscontainers in de Rotterdamse haven. Tegen G. werd eind november zestien jaar cel geëist.