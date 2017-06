Wie bedenkt de nieuwe naam voor de gemeente 'Giessenwaard'?

Over anderhalf jaar is het zover: dan gaan Giessenlanden en Molenwaard samen verder. De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard roepen inwoners daarom op een nieuwe naam te bedenken.

Inwoners die een goede naam weten voor hun nieuwe gemeente, moeten snel zijn. Ze hebben twee weken de tijd om die naam in te sturen. Daarna maakt een speciale commissie een top-3 bekend waarop inwoners mogen stemmen.

“Wij hopen dat we uit alle windstreken van Giessenlanden en Molenwaard inzendingen krijgen", reageert burgemeester Dirk van der Borg van Molenwaard.

Creativiteit

Alle huishoudens ontvangen de komende tijd een flyer met een antwoordkaart en in elke dorpskern komt een spandoek te hangen met de vraag een naam in te sturen.

Van der Borg: "Verder plaatsen we advertenties en posten via social media verschillende filmpjes. We vertrouwen op de creativiteit uit de samenleving."

Uitgangspunt

Burgemeester Werner ten Kate van Giessenlanden is blij met besluit om bewoners bij de naamkeuze te betrekken.

"Dat past helemaal bij ons uitgangspunt. De 20 kernen blijven centraal staan bij de nieuwe gemeente, maar we hebben wél een gemeentenaam nodig."

De commissie die de uiteindelijke top-3 samenstelt, bestaat uit negen inwoners en een onafhankelijke voorzitter. Van 15 juni tot en met 30 juni kunnen inwoners een naam inzenden.

De definitieve naam van de fusiegemeente wordt in oktober bekendgemaakt.